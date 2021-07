Ein Herzensprojekt im Benrather Rathausviertel : Viel mehr als ein Kiosk

Elnaz Golnam führt mit ihrem Bruder an der Sophienstraße den Kiosk „Little Benrath“, der auch Café mit Bäckerei ist. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Elnaz und Ali Golnam haben das Little Benrath in dem Ladenlokal Sophienstraße/Ecke Benrather Schlossallee eröffnet. Es gibt Brot vom Bulle Bäcker und Kuchen aus dem Flingeraner Café Hüftgold.

Elnaz Golnam und ihr Bruder Ali sind an den Ort ihrer Kindheit zurückgekehrt. An der Ecke Sophienstraße/Benrather Schlossallee eröffneten ihre Eltern in den 90er Jahren einen Kiosk, in dem es alles gab: von der süßen Tüte für die Schüler über belegte Brötchen und einer gekühlten Flache Alt bis hin zur Tageszeitung. Sieben Tag die Woche von früh bis spät. Elnaz war damals sieben, ihr Bruder acht. Nur ein paar Häuser weiter lebte die Familie, wobei das Ladenlokal der Ort war, an dem sich das meiste Familienleben abspielte.

Nun, 30 Jahre später, haben sich Bruder und Schwester, wie sie sagen, einen „Herzenswunsch“ erfüllt und am vergangenen Samstag in dem Geschäft das „Little Benrath“ eröffnet, das neben einem Kiosk nun gleich auch noch eine Bäckerei mit integriertem kleinen Café ist. Vor der Tür sollen auch noch ein paar Tische aufgestellt werden. Geöffnet ist das Geschäft wieder sieben Tage die Woche von 7.30 bis 22 Uhr.

Genau vor einem Jahr begannen die Geschwister, sich Gedanken darüber zu machen, was mit dem Ladenlokal, das die Familie langfristig gemietet hatte, passieren soll. Der damalige Mieter war wegen Corona unzufrieden und wollte aufhören. Elnaz (38) und Ali (39) überlegten hin und her. Er lebte inzwischen in London, die Personalberaterin in Oberkassel mit ihrer eigenen kleinen Familie. Doch dann stand schnell fest: „Wir übernehmen das und bauen das Angebot aus.“

Schnell stand für die Geschwister fest, dass sie besondere Produkte anbieten wollten. Elnaz Golnam, die von den Backwaren des Bulle Bäckers immer schon überzeugt war, stiefelte einfach in dessen Geschäft an der Oststraße und fragte nach, ob man nicht kooperieren könne. Schnell kam das Okay. „Herr Gauert ist sogar extra für einen Tag nach Benrath gekommen und hat mit mir Produktkunde betrieben und mir gezeigt, wie man den Backofen benutzt, damit wir vor Ort die Brötchen frisch backen können.“ Der Kuchen wird von dem in Flingern ansässigen Café Hüftgold geliefert. Auch deren Betreiber machten sich zunächst ein Bild vom „Little Benrath“. Elnaz Golnam, die den Cafébereich in den Farben Weiß, Türkis und Holz gestaltet hat, stieß bei allen sofort auf Gegenliebe. „Das macht auch ihre offene und sympathische Art“, findet ihr Bruder lobende Worte.

Eine Siebträgermaschine ist schon bestellt, damit auch der Kaffee bald hohen Ansprüchen gerecht wird. „Auch hier wollen wir mit einer Düsseldorfer Kaffeerösterei kooperieren“, erzählt Ali Golnam, der sich mit seiner Schwester darauf freut, viele alte Bekannte wiederzusehen. „Ich war auf dem Annette-Gymnasium, meine Schwester auf dem Schloß-Gymnasium.“