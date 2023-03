91 Wohnungen in Düsseldorf-Benrath Eine neue Heimat an der Hospitalstraße

Am Karsamstag soll es für Familie Wolff ins neue Zuhause in dem neuen Wohnquartier der städtischen Wohnungsbautochter SWD auf dem Grundstück zwischen Hospital- und Benrodestraße gehen. Mit einem fünf Monate alten Baby wahrlich anspruchsvoll, aber der Weg ist nicht so weit. „Wir wohnen derzeit nicht weit von hier. Und unsere Freunde können uns Karsamstag helfen.“