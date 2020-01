Die Themen in der Sitzung der Bezirksvertretzung 9 : Bezirksvertretung diskutiert über neues Wohngebiet

Das Gremium tagt am Freitag, 24. Januar, im Benrather Rathaus.



Bebauung Regerstraße Vor einem Jahr schloss das Benrather Hallenbad seine Türen für immer. Der Ersatzneubau entsteht auf dem Freibadgelände neben dem Außenbecken. Die Arbeiten haben begonnen. Auf das freie Grundstück soll die Rheinwohnungsbau Mehrfamilienhäuser bauen. Ende des Jahres wurde in einer Jurysitzung der Sieger ermittelt. Die BV 9 soll am Freitag per Beschluss die Verwaltung beauftragen, entsprechend des Wettbewerbsergebnisses inklusive der Überarbeitungsempfehlungen der Jury, die Entwicklung des Quartiers Regerstraße voranzutreiben. In der Sitzung soll der Sieger­entwurf vorgestellt werden. Es gibt darin auch Punkte, mit der die Jury nicht zufrieden ist und die das Büro überarbeiten muss.