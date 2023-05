Rheinbahn lädt zum Tag der offenen Tür Benrather Betriebshof feiert Samstag Jubiläum

Hin und zurück kommen die Besucherinnen und Besucher am besten mit der Rheinbahn: Historische Straßenbahnen pendeln zwischen der Innenstadt und Benrath. Am Bahnsteig 4 der Haltestelle „Schadowstraße“ starten die Bahnen ab 10.21 Uhr alle 20 Minuten. Die letzte Fahrt beginnt um 16.01 Uhr. Die Oldie-Bahnen fahren wie die Linie 701 über die Berliner Allee und die Corneliusstraße zum Karolingerplatz. Von hier geht es weiter über die Strecke der Linie U71 über Uni-Kliniken, Werstener Dorfstraße und Holthausen nach Benrath. Ab „Benrath, Betriebshof“ rollen die Oldies ab 11.30 Uhr alle 20 Minuten zurück in Richtung Innenstadt. Die letzte Abfahrt startet um 17.30 Uhr. Zusätzlich besteht die Option, die Linien. Die U71 und 784 bis zur Haltestelle „Benrath Betriebshof“ zu nutzen. Außerdem liegt die Haltestelle „Benrath S“ in fußläufiger Nähe.