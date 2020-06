Die städtische Wohnungsbautochter SWD baut 91 Wohnungen in Benrath : Bauantrag für altes Hospitalgrundstück

Das Gelände ist so gut wie leer geräumt. Lediglich die unter Denkmalschutz stehende Kapelle ist von dem Bau übrig geblieben, der noch aus dem 19. Jahrhundert stammt. Auf dem Areal baut die SWD 91 Wohnungen in sechs Häusern.

Auf dem Grundstück zwischen Hospital-, Benrodestraße und Benrather Schlossallee ist von dem alten Hospital so gut wie nichts mehr übrig geblieben: Nur die unter Denkmalschutz stehende Kapelle und ein riesiger Haufen zu Staub zermahlener roter Backsteine. Aus diesem Baustoff war das Krankenhaus 1892 gebaut worden. Damals zog der Orden „Arme Dienstmägde Jesu Christi“ in den Neubau und versorgte die Kranken. 1938 wurden die Schwestern auf Anordnung der Nationalsozialisten von weltlichem Personal abgelöst. Wegen des Neubaus an der Urdenbacher Allee (heutige Sana-Kliniken) wurde das Hospital 1962 geschlossen. Bis 2007 wurde es als Seniorenheim genutzt, dann als Quarantänevorhaltestation der Stadt und zuletzt bis August 2016 als Flüchtlingsunterkunft.

Auf dem Filetgrundstück, das nahe zum Schloss liegt, will die städtische Wohnungsbautochter SWD in sechs Mehrfamilienhäusern 91 Wohnungen und eine ambulante Wohngemeinschaft mit acht Plätzen sowie eine Tiefgarage mit 63 Stellplätzen errichten.

Bereits 2017 gab es einen städtebaulichen Wettbewerb. Sehnlichst wartet der Chef der SWD, Heinrich Labbert, auf die Baugenehmigung. Doch die muss nun auch noch einmal durch die Bezirksvertretung 9. In deren Sitzung am Freitag, 19. Juni, ab 16 Uhr, in der Aula des Schloß-Gymnasiums steht der Bauantrag auf der Tagesordnung. Fünf vier- und ein fünfgeschossiges Wohnhaus je mit Klinkerfassaden, zurückspringenden Staffelgeschossen und extensiv begrünten Flachdächern sind geplant. In den viergeschossigen Häusern sind jeweils zwischen zwölf und 14 Wohnungen geplant. In dem fünfgeschossigen Eckgebäude soll das Mehrgenerationenprojekt untergebracht werden. Dort gibt es auch einen Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss. Die weitere Nutzung der Kapelle ist noch nicht geklärt. Denn nicht nur der Bau an sich, sondern auch die typische Kirchen-Inneneinrichtung stehen unter Denkmalschutz.