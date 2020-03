Paulsmühler möchte Straße im Vierteln nach der Jüdin benennen lasssen : Auf den Spuren von Lilli Marx

Der Paulsmühler Jürgen Thiemann befindet sich weiter auf Spurensuche. Er möchte eine Straße nach der Jüdin benennen lassen.

Jürgen Thiemann befindet sich weiter auf Spurensuche. Seit der alteingesessene Paulsmühler seine Idee von einer „Lilli-Marx-Straße“ in Benrath entwickelt und hinsichtlich der Namensgebung einen Antrag an die Stadt Düsseldorf gestellt hat, lässt ihn das Interesse an der Person Lilli Marx als jüdischer Journalistin, Zeitungsmitgründerin und engagierter Kämpferin für das Leben von Juden im Nachkriegsdeutschland einfach nicht mehr los.

Dem gemeinsamen Wirken von Karl und Lilli Marx in Benrath hat Thiemann, unter Mithilfe von Heimatarchivleiter Wolfgang D. Sauser, natürlich besonderes Augenmerk geschenkt und Belege gesammelt. „Wir hatten den Redaktionsraum der [Jüdischen] Allgemeinen [Wochenzeitung] … in Benrath, … wo das Benrather Tageblatt existierte“, wird Lilli Marx von Andrea Sinn, Gastprofessorin an der University of California, in ihren Ausführungen „Jüdische Politik und Presse in der frühen Bundesrepublik“ zitiert. Der Druck erfolgte auf der Rotationsmaschine bei Tischler und Schäffer an der Friedhofstraße. Lilli Marx leitete den Vertrieb. Redaktionsarbeit wurde zeitwiese auch in Räumen des Hotels Wirtz, Hildener Straße 37 erledigt, wo sich heute der Benrather Busbahnhof befindet.