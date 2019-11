Das Betreuungskonzept des Annette-Gymnasiums : Betreuung für Stufen fünf und sechs

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Anders als am Schloß-Gymnasium sieht man am Annette-Gymnasium den Bedarf für eine Übermittagbetreuung des zum Schuljahresbeginn 2020/2021 angemeldeten G9-Jahrgangs hauptsächlich für die Schüler der Erprobungsstufe, sprich der Klassen fünf und sechs.

Für diese soll es künftig möglich sein, neben einem Mittagessen in der Mensa eine Betreuung bis 16 Uhr (mo bis do) sowie bis 15 Uhr (fr) zu buchen. Nur wenn nicht alle Schüler der Klassen fünf und sechs das Angebot nutzen, soll es für Siebtklässler möglich sein, Mittagessen und einen Platz in der Betreuung in Anspruch nehmen zu können. Auch Schülern höherer Klassen soll es möglich sein, in der Mensa zu Mittag zu essen, allerdings gilt das nur, wenn freie Plätze verfügbar sind. Die Cafeteria bleibt bestehen.