Schule in Düsseldorf-Benrath : Das Annette-Gymnasium bekommt eine Dreifachsporthalle

Düsseldorf Baubeginn der neuen Dreifachsporthalle am Annette-Gymnasium in Düsseldorf-Benrath ist für das vierte Quartal vorgesehen, die Bauzeit wird auf rund 18 Monate geschätzt. Die Kosten belaufen sich auf rund 17 Millionen Euro.

Die Ausführung erfolgt, wie schon die Anbauten an das Benrather Gymnasium vor einigen Jahren durch die Stadttochter Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM). Als ersten Schritt soll der Stadtrat in seiner Sitzung im Juni der überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 4,6 Millionen Euro zustimmen.

Über den Haupteingang an der westlichen Seite der Dreifachsporthalle gelangen Sportler und Besucher über ein offenes Foyer entweder nach unten in den Umkleidebereich oder zur Tribüne. Der Zugang zum Gymnastikraum ist über die Tribüne oder über das seitliche Treppenhaus möglich. Ein Aufzug verbindet alle öffentlichen Ebenen und garantiert die Barrierefreiheit .

Das Gebäude wird in Massivbauweise erstellt und erhält ein leicht geneigtes und extensiv begrüntes Flachdach. In Teilbereichen des Hallendachs wird eine Photovoltaikanlage aufgeständert. Der knapp vier Meter hohe Gebäudesockel wird in Anlehnung an die Optik des Schulgebäudes mit Klinkerriemchen verkleidet.