Düsseldorf-Benrath : Abschied von der allerschönsten Bücherei

Benrath Die Leiterin der Benrather Bücherei, Christel Mewes, verabschiedet sich bei der Büchernacht am Samstag in den Ruhestand.

Wenn Christel Mewes an ihrem Arbeitsplatz aus dem Fenster schaut, blickt sie direkt in das gepflegte Grün des Schlossparks. Ein Bild, wie man es von vielen romantischen Buchcovern kennt. „Das hier ist die schönste Bücherei überhaupt“, schwärmt sie. Deshalb ist nicht schwer zu erraten, wo sie ihre Mittagspause verbringt. Bei einem Spaziergang im Park oder auch auf einer Bank. In dieser Woche mischt sich ein bisschen Wehmut in ihre Arbeitstage. Denn es sind die letzten, bevor sie in den Ruhestand geht. Der krönende Abschluss ist dann am Samstag die Büchernacht.