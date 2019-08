Düsseldorf-Benrath : 44 Millionen Euro für Schulausbau

Benrath An Melanchton- und Erich-Müller-Straße bekommen drei Schulen modernere Gebäude und eine Mensa.

Der Bagger ist im Einsatz, die Baustelle eingerichtet. Für Schulleiter Hans-Jürgen Gürke ein schöner Anblick: „Ich schaue mir den Fortschritt an, damit ich den Eltern beim Schulbeginn berichten kann, wie es losgeht“, sagt der Direktor der Hauptschule. Der Neubau der Gemeinschaftshauptschule Benrath gehört zu den großen Schulneubauprojekten der Stadt Düsseldorf. Rund 25 Millionen Euro wird das Gebäude für rund 450 Schüler kosten. Es wird durch eine wettkampffähige Zweifeld-Sporthalle ergänzt, die aufgrund der hohen Vereinsnutzung eine Tribüne mit 199 Zuschauerplätzen erhält. Das neue Schulgebäude ist in drei Bereiche gegliedert: Eine zentrale dreigeschossige Halle bildet das Herzstück. Diese verbindet den Vorplatz mit dem Schulhof.

Bis zur Fertigstellung des Neubaus, der im dritten Quartal 2021 bezugsfertig sein soll, sind die Schüler in einem Ersatzgebäude an der Kappeler Straße 105 untergebracht. Anfang Januar diesen Jahres bezog die Schule diese Räumlichkeiten. Am Neubau der Schule gefällt dem Schuleiter die Konzeption mit sogenannten Clustern: „Man hat eben nicht mehr den geschlossenen Klassenraum, sondern man kann rausgehen, kann sich mit Schülergruppen zusammensetzen, Schüler können selbstständig lernen, und der Lehrer ist dann vor allen Dingen Berater.“ Dazu sind um einen zentralen Mehrzweckraum vier Klassenräume und ein Differenzierungsraum angeordnet. Die Clusterlösung soll dabei ermöglichen, dass die Mehrzweckfläche frei nutzbar und möblierbar ist. Auf der östlichen Gebäudeseite sind über drei Geschosse Cluster und auf der westlichen Seite die Fachklassen sowie Schulverwaltung und Lehrerbereich angeordnet. Die handwerklichen Fachräume sind im Erdgeschoss. Die Räume für Musik, Kunst, textiles Gestalten und Hauswirtschaft befinden sich in direktem Kontakt zur Halle. Auch die Mensa befindet sich dort und wird über die direkt angeschlossene „Cook & Chill“-Küche bedient.