An der Düsseldorfer Heubestraße Benrather Café Kalusch macht Schluss

Seit 40 Jahren ist das Café Kalusch in Benrath eine Institution und verwöhnt eine treue Kundschaft. Selbstgebackener Kuchen und frisch duftender Kaffee haben die Benrather immer wieder in das gemütliche Café an der Heubestraße gelockt. In einer charmant nostalgischen Atmosphäre – mit Mobiliar ganz im Stil der 1970er Jahre – konnte die Gästeschar in eine ganz besondere Wohlfühloase eintauchen. Die Nachricht, dass sich die Café-Inhaberin Monika Kalusch im November im Alter von 77 Jahren in den verdienten Ruhestand begeben wird, hat bereits Wehmut ausgelöst.