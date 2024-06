Kult-Büdchen im Düsseldorfer Süden Danis Candy Box sucht neuen Besitzer

Im Paulsmühler Büdchen „Danis Candy Box“ steht ein Inhaberwechsel bevor. Daniela und Michael Maslonka verabschieden sich Ende Juni von ihrer Kundschaft und gehen in den Ruhestand. „Schweren Herzens“, wie Daniela Maslonka einräumt, denn der familienfreundlich geführte Kiosk an der Einsiedelstraße, den sie gemeinsam mit Ehemann Michael im März 2020 vom Ehepaar Nakis hatte, ist – wie sie betont – ihr Lebenstraum gewesen. Schon vor der Kioskübernahme hatte Daniela Maslonka als ausgebildete Verkäuferin erstmals die Selbständigkeit gewagt und in einem liebevoll hergerichteten Marktwagen auf dem Benrather Marktplatz Gummibärchen und Lakritze angeboten. „Die Menschen mögen Süßigkeiten“, ist die scheidende Candy Box-Besitzerin überzeugt. Eine umfangreiche Lakritz-Auswahl gehörte denn auch zur Sparte „Süße Spezialitäten“, um die sie das Kiosk-Angebot der langjährigen Vorbesitzer erweitert hatte.