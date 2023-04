Viele Leitungsarbeiten rund um die Schöne Aussicht Baustellenflut nervt Anwohner in Benrath

Aktuell erneuert am Rhein in Höhe Im Diepental die Stadtwerke-Tochter Netzgesellschaft die Versorgungsleitungen. Bauende ist für Anfang 2024 vorgesehen. Dafür sind seit Anfang März der Rad- und der Fußweg bis zur Straße Am Wasserturm gesperrt. Eine Umleitung ist über die Benrather Schlossallee ausgeschildert, was unlängst Aktive der „Sozialen Pedale“ zu der Kritik führte, diese sei „viel zu gefährlich“, da in Richtung Benrath der Fahrbahnrand zugeparkt sei und daneben die Stadtbahnen U71/U83 im Zehn-Minuten-Takt führen.