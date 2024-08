Bauen und Wohnen in Düsseldorf Baugemeinschaft sucht Mitstreiter

Wer es sich finanziell nicht leisten kann, sich alleine in Düsseldorf ein Haus zu bauen, könnte versuchen, über eine Baugemeinschaft doch noch eigene Wünsche für seine vier Wände umzusetzen. Denn die Landeshauptstadt unterstützt innovative private Wohnprojekte. Vor einiger Zeit hat sie deshalb ein circa 853 Quadratmeter großes unbebautes Grundstück an der Regerstraße in der Nähe des Schwimmbades angeboten. Die Fläche soll für die Dauer von 80 Jahren im Erbbaurecht an eine Baugemeinschaft vergeben werden.