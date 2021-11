Reihe in der Benrather Bücherei gibt es seit 25 Jahren : Autorin Julia Franck zu Gast bei der Montagsprosa

Bestsellerautorin Julia Franck (l.) im Gespräch mit Karin Füllner vom Benrather Kulturkreis. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Benrath Mit der Bestsellerautorin gab es zum 25-jährigen Bestehen einen besonderen Gast in der Literatur-Reihe. 2022 wird der Benrather Kulturkreis 70. Das soll gefeiert werden.

Am Ende des Abends waren alle froh, zur Jubiläums-Veranstaltung der Montagsprosa in die Benrather Stadtteilbücherei gekommen zu sein: die rund 60 Besucher, Karin Füllner, die Vorsitzende des Benrather Kulturkreises, der die Reihe mit der Bücherei seit 25 Jahren mit Leben füllt, und auch der Stargast, die Bestsellerautorin Julia Franck. „Alle sind mit dem Gefühl nach Hause gegangen, in dieser schweren Zeit einen besonderen Abend erlebt zu haben“, berichtet Karin Füllner. Noch am gleichen Morgen habe sie mit Franck telefoniert, um mit dieser abzusprechen, ob sie sich wegen der angespannten Coronalage in Berlin in einen Zug setzen sollte.

Und natürlich las der Gast wie immer bei der Montagsprosa nicht einfach nur aus dem neuesten Buch vor. Zwischen Franck und Füllner entstand ein Zwiegespräch über die Motivation der in Ost-Berlin geborenen und in den Westen geflüchteten Autorin, ihr autobiographisches Werk „Welten auseinander“ zu schreiben. Vor allem die Frauen in ihrem Leben waren wichtig für die Entwicklung der 51-Jährigen, die als 13-Jährige auf eigenen Wunsch nach West-Berlin zurückkehrte.