Ausstellung : Licht und Bild in der Orangerie

Benrath Vier Künstler aus dem Umfeld von Gursky zeigen Arbeiten zum Thema Licht.

Der Benrather Kulturkreis hatte am Sonntag in die Orangerie von Schloss Benrath zur Ausstellungseröffnung eingeladen. Der Titel „LichtBild“ scheint auf den ersten Blick in die Irre zu führen. Als Lichtbild bezeichnet man im Amtsdeutsch meist ein kleines Foto in amtlichen Ausweispapieren, dem weder Künstlerisches, nicht mal Ästhetisches anhaftet, sondern das nur biometrischen Erfordernissen Rechnung tragen muss. Bei der Ausstellung „LichtBild“, bei der es sich um keine reine Fotoausstellung handelt, bringt jedoch die besondere Schreibweise Licht in die künstlerische Themenstellung und Intention der Ausstellung.