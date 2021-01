Benrather Schulen werden an das Garather Heizkraftwerk angeschlossen : Ausbau des Fernwärmenetzes geht weiter

Benrather Schulen werden an das Garather Heizkraftwerk angeschlossen

In der Benrather Fußgängerzone liefen die Schachtarbeiten bis September 2020. Foto: Andrea Röhrig

benrath Die Paulsmühle und da vor allem das Albrecht-Dürer-Berufskolleg waren schon 2018 angeschlossen worden. Im November 2019 haben die Arbeiten in der Benrather Fußgängerzone begonnen.

Die Netzgesellschaft Düsseldorf baut derzeit eine knapp 1300 Meter lange Verbindung, durch die Schloss-Gymnasium, Realschule, Grundschulen und Hauptschule künftig mit Fernwärme versorgt werden. Die Arbeiten in der Fußgängerzone sind inzwischen erledigt. Ab Montag, 11. Januar, werden die Arbeiten im Bereich Benrodestraße zwischen Görresstraße und Erich-Müller-Straße bis voraussichtlich Ende März weitergeführt. In dieser Zeit ist die Durchfahrt der Benrodestraße nicht möglich, die Parkplätze an der Straße entfallen, teilt die Netzgesellschaft mit.