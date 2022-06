Kommen und gehen in Düsseldorf : Aus für Spielwaren Mamerow in Benrath

Düsseldorf Petra Mamerow macht nach fast 40 Jahren Schluss in ihrem Spielwarengeschäftin Düsseldorf-Benrath. Am Montag war der letzte Verkaufstag für die 64-Jährige. Schon bald feiert der Laden jedoch Neueröffnung.

Im Spielwarengeschäft von Petra Mamerow an der Cäcilienstraße herrschte gestern den ganzen Tag ein Kommen und Gehen. Die Stammkundschaft gab sich noch einmal die Klinke in die Hand, um die 64-Jährige in den Ruhestand zu verabschieden. Viele von ihnen kennt die Monheimerin noch persönlich, aus der Zeit, als diese selbst noch Kinder waren und für sie der Besuch bei ihr das Paradies war. Fast 40 Jahren führte Mamerow das Spielwarengeschäft in Benrath, das sie damals von Bernshaus übernommen hatte.