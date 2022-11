Ärger im Gewerbegebiet : Benrather wohnen laut Stadt in illegalen Häusern – müssen sie nun ausziehen?

An der Marbacher Straße funktioniert das Miteinander von Gewerbe und Wohnen schon seit Jahren.So soll es weitergehen, hoffen die Anwohner. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf An der Marbacher Straße in einem Gewerbegebiet in Benrath leben seit vielen Jahren auch Menschen. Nachdem das durch ein nahes Bauprojekt aufgefallen ist, bangen sie um ihre Wohnungen. Die Verwaltung kündigt an, die Fälle einzeln genau zu prüfen.