Internet in Benrath 42.000 Düsseldorfer Haushalte sollen Glasfaser bekommen

In Benrath unternimmt das 2023 gegründete Unternehmen die ersten Schritte, um die mit der Stadt Düsseldorf getroffene Vereinbarung für „einen großflächigen, schnellen“ Ausbau mit so genannten FTTH-Glasfaseranschlüssen (was so viel bedeutet wie „Fiber To The Home“, also eine Glasfaser-Leitung bis ins eigene Zuhause) umzusetzen. Und so unterzeichneten am Dienstagnachmittag Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller mit Vertretern von OXG und Vodafone eine Erklärung zur vereinbarten Partnerschaft.