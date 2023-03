Stadtmeisterschaften im Eislaufen 26 Grundschulen suchten ihre Eis-Meister

Lasse ist zufrieden mit seiner Staffellaufzeit. Der Neunjährige im blauen Schulpulli der GGS Konkordiastraße hatte größten Respekt vor dem Rückwärtslaufen. „Man stolpert leicht“, verrät er. Diesmal aber hat es geklappt – wie auch bei Charlotte, was eigentlich kein Wunder ist. Lasses gleichaltrige Mitschülerin verfügt sogar über Eiskunstlauferfahrung. „Schuld“ an Charlottes umfassender Eiskompetenz ist Tante Dorothee aus Österreich. Im Urlaub genießt die Düsseldorfer Grundschülerin Privatstunden bei einer richtigen Eiskunstläuferin. Mama Constanze hat Charlottes großen Auftritt in der Eissporthalle nicht nur als aufmerksame Zuschauerin von der Bande aus verfolgt, sondern zudem per Handy gefilmt und somit für die Familien-Mediathek festgehalten.