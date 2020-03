Aufführung : Kleine Schmetterlinge im Schloss

230 Ballettschüler treten Mitte März im Forum Leverkusen auf.

(hel) Ein fürchterlicher Sturm tobt auf hoher See, und gewaltige Wellen bringen ein Piratenschiff so mächtig ins Schaukeln, dass der beutelüsterne Seeräuber mitsamt seinem Fernrohr prompt über Bord geht. Mit diesem unfreiwilligen Eintauchen in die Tiefe des Meeres gerät die Geschichte eines „abenteuerlustigen Piraten“ zu einer aufregenden Fantasiereise durch eine bezaubernde Unterwasser- und Inselwelt.

Getanzt wird diese muntere Szenerie von 230 jungen Tänzerinnen und Tänzern der Kinderballettschule „Ballett am Schloss Benrath“, die sich gegenwärtig in der Turnhalle des Annette-Gymnasiums für zwei Aufführungen im Forum Leverkusen am 14. März (16 Uhr) und 15. März (11 Uhr) vorbereiten. Die siebenjährige Theresa aus Benrath ist mit Flügeln ausgestattet und wartet im Getümmel bei der Durchlaufprobe auf ihren Einsatz als Schmetterling. „Ich muss meine Arme bewegen, als würde ich fliegen“, erklärt die Zweitklässlerin der GGS Südallee. Die Fühler in ihrem Haar hat ihre Mama festgesteckt.