Veranstaltung mit viel Musik Heimatgemeinschaft und Heimatarchiv feiern gemeinsam Jubiläum

Weniger Spaß, dennoch den überzeugten Willen, etwas für die gesellschaftliche Entwicklung in der Nachkriegszeit zu tun, hatte Wilhelm Schreiner, einer der Gründerväter der Heimatgemeinschaft Groß-Benrath. Historiker und Archivleiter Wolfgang D. Sauer schilderte in seinem Abriss über die Geschichte des Vereins zunächst das gesellschaftliche Klima in der Zeit nach Faschismus und Zusammenbruch, in der Wohnungs- und Arbeitslosigkeit sowie Hunger das Leben der Menschen bestimmten. Neben Schreiner waren Namen wie Willi Cremerius, August Lampenscherf oder Kuno Wild bei der Entwicklung eines Vereins für Heimat, Kultur und Wirtschaft beteiligt, der am 5. Mai 1949 gegründet wurde. 1956 entstand dann aus dem Vorläufer, der als Dachverein konzipiert war, die ge Heimatgemeinschaft Groß-Benrath.