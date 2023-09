Richtfest in Düsseldorf Das Wohnquartier „Paulshöfe“ in Benrath nimmt erste Formen an

Der bunte Richtkranz flattert in luftiger Höhe im Sonnenschein als die Gäste den Fortschritt auf dem ersten Baufeld der Paulshöfe in Augenschein nehmen. Der Rohbau für die ersten 74 geförderten Mietwohnungen steht, bald sollen hier neue Bewohner ein Zuhause finden. Von zwei- bis fünf Zimmern reichen die Wohnungsgrößen. „Wir haben hier 74 öffentlich geförderte Wohnungen, die sind zur Hälfte nach den Förderwegen A und B aufgeteilt. Für die Gruppe A sind es sieben Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und für die Gruppe B 7,80 Euro pro Quadratmeter Miete“, sagt Bonava-Projektleiterin Anne Spicker. Der Bau liege im Zeitplan: „Wir sind sogar etwas schneller“, sagen Spicker und ihr Kollege Arne Schulze Althoff. Am Mittwoch wurde nun ein erstes Richtfest gefeiert.