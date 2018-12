Benrath: Schüler schauen in den Weltraum

Benrath Die Astronomie-AG des Schloß-Gymnasiums hat sogar Zugriff auf ein Teleskop.

Auch wenn gefühlt millionenfach Sterne in einer klaren Winternacht am Himmel funkeln, Kinder sehen im Bling-Bling des früher als romantisch empfundenen Sternenzelts kaum noch einen Zauber. „Als ich kleiner war, hat es für mich einfach nur schön geblitzt, mehr nicht“, sagt Meli, Schülerin der vierten Klasse der St. Apollinaris Grundschule in Holthausen, die mit ihren Klassenkameraden die Benzenberg Sternwarte des Schloß-Gymnasiums besucht. „Als ich kleiner war, sah ich zwar die Lichter, konnte mir aber nicht vorstellen, dass da Materie existiert“, sagt Quirin, dessen Bruder in einer Sternwarte arbeitet und er schon einiges über Astronomie weiß.

Hilfreich sind dabei Computeranimationen. Spannende Bildsequenzen zeigen Sterne und Sternbilder sowie den Sonnenverlauf an jedem beliebigen Ort zu jedem beliebigen Zeitpunkt. So konnte der spezifische Sonnenverlauf in Düsseldorf, am Nord- und Südpol sowie am Äquator beobachtet werden. Als Schüler hatte Metelmann die Gelegenheit, in Stuttgart die Sonnenfinsternis vom 11. August 1999 beobachten. Für die Grundschüler wiederholte er dieses denkwürdige Ereignis als Computeranimation. „Früher haben die Menschen gedacht, die Sonne würde sich um die Erde drehen, aber es ist ja genau umgekehrt“, weiß Sami, – offenbar ein Kandidat für die Astronomie-AG am „Schloß“.