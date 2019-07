Musik und Feuerwerk : Picknick und Farbenpracht beim Lichterfest

Das Benrather Schloss wurde in den Abendstunden spektakulär beleuchtet. Dazu gab es klassische Musik. Foto: Endermann, Andreas (end)

Mit der Musik der Düsseldorfer Symphoniker und einem Feuerwerk feierten über 10.000 Menschen im Benrather Schlosspark.

Ein voller Erfolg wurde das Lichterfest im Benrather Schlosspark, obwohl die Witterung nicht das gewünschte Sommerfeeling aufkommen ließ und der Himmel wolkenverhangen war.

Mäßige Voraussetzungen also für ein Picknick auf den Wiesen um den Spiegelweiher, die am Morgen noch ein paar Schauer mitbekommen hatten. Zahlreiche Fans des Open-Air-Konzertes hatten dennoch schon am Nachmittag auf den Einlass um 18 Uhr gewartet, um sich einen guten Platz zum Ausbreiten von Decken und Aufbau von Tischen und Stühlen zu sichern.

Info Farben und Feuerwerk auch 2020 Besucherzahlen Michael Becker, Intendant der Tonhalle, gab in seiner Schlussmoderation bekannt, dass 10.213 Gäste beim Lichterfest 2dabei waren. Alle Karten einschließlich der Premium-Plätze waren verkauft worden. Lichterfest 2020 Der Termin fürs nächste Lichterfest steht schon fest. Es findet am 22. August statt, der Kartenverkauf beginnt am 1. November 2019.

Während The Klezmer Tunes mit modernen Fassungen jüdischer Klezmer-Musik im Vorprogramm aufspielten, wurde das Picknick bereits eröffnet. Beim Rundgang unübersehbar waren die Burgherren von und zu Geldern, die wie im vergangenen Jahr mit ihrer fürstlichen Kleidung die Blicke auf sich zogen. Diesmal aber war die Tafel größer ausgefallen. „Wir haben Gäste aus Bayern dabei, deshalb musste unser Tisch verlängert werden“ erzählte der Gelderner Gastgeber. „Aus Grafenau im Bayerischen Wald, einer wichtigen Station an der früheren Salzstraße, kommen wir“ so der in festlich roten Brokat gekleidete Gast, „und freuen uns, hierher eingeladen zu sein.“

Am Kopf des Spiegelweihers hat sich Familie Schäfer aus Benrath mit Freunden niedergelassen und für die Kinder eine große warme Decke ausgebreitet. „Wir sind schon seit fünf Uhr am Tor gewesen, damit wir mit der großen Gruppe einen guten Platz bekommen“ sagte Frau Schäfer. Den haben sie sich mit einem Kerzenleuchter schön hergerichtet. „Wir haben unseren Freunden diese Einladung zu Weihnachten geschenkt“ fügte Herr Schäfer hinzu, „und werden sicher nächstes Jahr wieder hier sein.“

Während Dimitri Schenkers Klarinetten-Solo durch den Schlosspark klang, stieß eine Gruppe junger Leute an einer mehrteiligen Tafel an. Aus Wittlaer haben sie das Equipment nach Benrath geschleppt, sind überwiegend erstmals beim Konzert und lassen sich Wein und selbstgemachte Speisen schmecken. Einer von ihnen ist aus Essen angereist: Marcel Schaub findet die Klezmer-Musik nicht ganz so gut, freut sich aber schon mächtig auf die Symphoniker mit ihrem Klassik-Programm. Die Düsseldorfer Familie Prof hat der Schwägerin zum 50. Geburtstag die Karten geschenkt. So ist Familie Welter aus Bonn erstmals zum Konzert gekommen und hat ein Fässchen Früh-Kölsch mitgebracht. Rheinische Integration!