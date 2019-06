Luftbilder : Düsseldorf von oben

Düsseldorf-Süd Daniel Fitz aus Hassels fliegt mit der Drohne über den Düsseldorfer Süden. Dabei entstehen spektakuläre Aufnahmen.

Daniel Fitz ist 32 Jahre alt, dreifacher Vater, arbeitet als Auslieferungsfahrer und macht in seiner Freizeit Luftbilder von Düsseldorf. „Angefangen hat alles mit normaler Fotografie mit der Spiegelreflexkamera, aber die Drohne ermöglicht vollkommen neue Perspektiven“, erzählt Fitz. Seine ersten Fotos aus der Luft sind am Unterbacher See entstanden. „Früher bin ich drauflos geflogen und habe Aussichten gesucht, heute arbeite ich vor allem mit Google Maps, da hat man schon die richtige Perspektive“, erklärt der Fotograf seine Vorgehensweise. Unter anderem dokumentiert Fitz mit seinen Fotos den Abriss und Neubau der Schule an der Melanchtonstraße, die er früher selbst besucht hat. Lieblingsmotive sind außerdem der Unterbacher See und das Schloss Benrath – zumindest bis die Schlossverwaltung Luftbildaufnahmen auf dem Gelände untersagte.