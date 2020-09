Corona-Fall in Düsseldorf : Schloß-Gymnasium ist zurück im Distanzunterricht

Benrath Eine Lehrkraft an der Benrather Schule ist mit dem Corona-Virus infiziert. Es besteht Unsicherheit, wie viele Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Daher hat die Schulleitung beschlossen, die Schüler vorübergehend von zu Hause aus zu unterrichten.

Seit Montag ist das Benrather Schloß-Gymnasium wieder im Corona-Modus. Die Schüler werden mindestens bis Mittwoch von zu Hause aus lernen. Grund dafür ist eine an Covid-19 erkrankte Lehrkraft sowie die Unsicherheit, wie viele Kollegen mit ihr in so engem Kontakt waren, dass sie sich in Quarantäne begeben müssen. Die Situation sei deshalb unübersichtlich, weil „circa acht Gesundheitsämter in den Wohnorten der Lehrer beteiligt sind“, wie es in einem Infobrief von Schulleiter Raimund Millard heißt.