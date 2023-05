Bestsellerautor kommt zur Montagsprosa Christoph Peters liest am 22. Mai in Benrath

(rö) Für die Lesereihe Montagsprosa des Benrather Kulturkreises in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek haben die Organisatoren wieder spannende Autoren verpflichtet: Am Montag, 22. Mai, 19.30 Uhr, in der Benrather Bücherei, Urdenbacher Allee 6, ist Christoph Peters, ein großer Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, am Niederrhein geboren und heute in Berlin lebend, zu Gast in der Montagsprosa in der Orangerie. Grandios und mit viel Witz erzählt er in seinem neuen Roman „Der Sandkasten“ von den Verflechtungen von Politik und Presse und wirft einen ironischen Blick auf den politischen Betrieb der Berliner Republik. Der Eintritt ist wie immer frei, um Anmeldung unter stbbenrath@duesseldorf.de oder 0211 8997187 wird gebeten.