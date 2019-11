Bauprojekt in Benrath : Firma klagt gegen Bau der Eissporthalle

Alfred Hillebrand steht vor der Brache, auf der die Eissporthalle entstehen soll. Er will eine Zufahrt über sein Firmengelände verhindern. Foto: Endermann, Andreas (end)

Benrath Das Unternehmen Carborundum fürchtet Behinderungen auf seinem Gelände. Der Weg zur Eishalle müsste über die Industriestraße des Konzerns verlaufen. Der Geschäftsführer kündigt an, nach Werksschluss die Zufahrt zu sperren.

Nach zähem Hin und Her in der örtlichen Politik schien es, als seien die meisten Fragen zum Neubau der Eishalle an der Kappeler Straße geklärt. Nun droht neuer Streit: Der Geschäftsführer der benachbarten Schleifmittelfabrik Carborundum, Alfred Hillebrand, hat vor Gericht Klage gegen die Baugenehmigung eingereicht.

„Wir erfahren von den Plänen der Stadt erst aus der Zeitung“, bemängelt Hillebrand. Er bezweifelt, dass die Eissporthalle auf das als Industriegebiet ausgewiesene Gelände gehört. Die Bezirksvertretung 9 hatte dafür einer Ausnahme vom Bebauungsplan zugestimmt. Besondere Sorgen macht sich Hillebrand um die Anfahrt zur neuen Halle. Diese muss nach aktuellem Stand von der Kappeler Straße aus durch das Carborundum-Werkstor und über die dahinter liegende Industriestraße führen. „Das stört meinen Betrieb“, so der Geschäftsführer.

Langfristig ist geplant, das Gebäude zwischen Eishallen-Gelände und Kappeler Straße, das ehemals ebenfalls zu Carborundum gehörte und nun der Benrather Hauptschule als vorübergehender Standort dient, abzureißen. Auf dem Areal sind 54 Stellplätze geplant. Da der Umzug der Schule zurück an die Melanchthonstraße erst 2021 möglich sein wird, die Eröffnung der Eishalle aber für 2020 geplant ist, scheint es, als sei vorübergehend die Straße von Carborundum der einzige Zuweg zur Sportanlage. Außerdem schätzt Hillebrand, dass die geplanten 54 Parkplätze nicht ausreichen werden, und Autos auf seinem Gelände abgestellt werden. „Das kann und werde ich nicht dulden“, sagt der Carborundum-Chef und kündigt an, nach Feierabend das

Werkstor zu schließen und so die Industriestraße zu sperren.

Als vor einigen Wochen vereinzelte Ideen in der Benrather Politik aufkamen, das jetzige Schulgebäude auch nach dem Auszug der Hauptschule zu nutzen – beispielsweise als Ausweichquartier während der Renovierung des Benrather Rathauses – war für Hillebrand ein Punkt erreicht, an dem er sich zum Handeln gezwungen sah. „Die Stadt hat erst vor Kurzem viel Geld in das Gebäude gesteckt. Ich bin mir sicher, dass es sinnvollere Lösungen als den Abriss gibt“, sagte beispielsweise Bezirksvertreter Ernst Welski.

„Die Kommunikation zwischen der Stadttochter IDR, die die Eishalle baut, und uns Anliegern ist gleich null“, klagt Hillebrand. Ihm sei in dem gesamten Planungsprozess nicht die Möglichkeit gegeben worden, seine Bedenken zu äußern. Nun greift er die fertigen Pläne juristisch an. „Wir hatten bereits viel Geduld mit der Stadt, etwa beim Abriss der früher dort stehenden Industriehallen oder bei der Errichtung des Flüchtlingsheimes – bei der wir beispielsweise verpflichtet wurden, einen Zaun zu unserer Fabrik zu bauen“, so Hillebrand.

Er hat auch Kontakt zu den Lokalpolitikern aufgenommen, sucht das Gespräch. „Ich wusste nicht, dass es noch Probleme gibt“, sagt SPD-Bezirksvertreter Udo Skalnik. „Aber Kommunikation mit allen Beteiligten gehört in einem solchen Prozess zum guten Ton.“ Skalnik will gemeinsam mit Hillebrand und anderen Benrather Politikern noch einmal die Örtlichkeiten besichtigen. „Bevor man vor Gericht zieht, sollte man versuchen, eine gütliche Lösung zu finden“, so Skalnik.

Die fragliche Industriestraße liegt zwischen dem Carborundum-Gelände (l.) und dem neuen Standort der Eissporthalle. Foto: Endermann, Andreas (end)