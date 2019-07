Verkehr im Düsseldorfer Süden : Metrobusse kommen gut an

Nutzer und Rheinbahn sind zufrieden mit den neuen Metrobuslinien, wie hier der M1, die zwischen Stockum und Benrath verkehrt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Park-und-Ride-Platz an der Uni soll ausgebaut werden, ein Wachdienst für Sicherheit sorgen. Was die Rheinbahn im Süden Düsseldorfs sonst noch plant.

Von Dominik Schneider

Viele Bürger im Düsseldorfer Süden sind im Alltag auf die Beförderung durch die Rheinbahn angewiesen, und immer wieder gibt es auch Kritik aus der Bevölkerung. Zugleich hat das Beförderungsunternehmen bereits einige Großprojekte in den Stadtteilen umgesetzt, und andere stehen noch bevor.

Aus diesem Grund ließen sich die Mitglieder der Bezirksvertretung 9 auf ihrer vergangenen Sitzung von Tim Bäumken, Leiter der Abteilung Verkehrsplanung bei der Rheinbahn, über den aktuellen Stand des ÖPNV im Düsseldorfer Süden informieren. Hier sind die wichtigsten Punkte:

Info Seit 1. Juli nur noch vorne im Bus einsteigen Vorne einsteigen bei Bussen Seit 2004 gilt bei der Rheinbahn die Regelung, in den Bussen vorne einzusteigen und das Ticket vorzuzeigen. Elektronische Überprüfung 2012 wurde das elektronische Kontrollsystem eingeführt. Seit 1. Juli gilt Ab sofort und nach Softwareupdate heißt es nur noch vorne einsteigen

Metrobusse

Eine der größten Neuerungen, die die Rheinbahn im vergangenen Jahre für ihre Fahrgäste in den äußeren Stadtteilen eingeführt hat, sind die drei Metrobus-Linien. Für den Süden relevant sind vor allem die Linien M1 (Stockum – Benrath) und M3 (Heerdt – Reisholz).

„Die neuen Verbindungen zwischen den äußeren Vierteln werden sehr gut angenommen“, fasst Bäumken das Feedback der Fahrgäste zusammen. Die Metrobusse würden von den Fahrgästen als schnell und komfortabel empfunden und entsprechend gut bewertet.

„Wir sind auch mit der Auslastung der neuen Linien zufrieden, die Tendenz ist positiv“, resümiert Bäumken. 11.000 Fahrgäste nutzen den Metrobus durchschnittlich während einer Arbeitswoche, 7000 sind es an Samstagen. Die mit kostenfreiem W-Lan und USB-Anschlüssen ausgestatteten Busse würden einen Beitrag dazu leisten, die oft vollen Bahnlinien im Düsseldorfer Süden zu entlasten.

Park-and-Ride-Plätze

Für den Park-and-Ride-Platz zwischen Werstener Kreuz und Universität am Südpark hat die Bahn Pläne: Die Kapazität des Parkplatzes soll aufgestockt werden, neue Lichtanlagen und ein Wachdienst sollen für Sicherheit von Mensch und Auto sorgen. Für den weniger frequentierten Park-and-Ride-Platz am Benrather Bahnhof, so Bäumken, sei kein Bewirtschaftungskonzept vorgesehen.

Anbindung der neuen Eissporthalle

Ein wenig unwohl war dem Rheinbahnvertreter beim Thema Eissporthalle. Der neue Standort an der Kappeler Straße sei deutlich schlechter an den öffentlichen Nahverkehr angebunden als die alte Halle in der Paulsmühle, die gut vom Benrather Bahnhof aus zu erreichen war. „Hier wurden die Möglichkeiten der An- und Abreise bei der Wahl des Standorts offenbar nicht ausreichend geprüft“, sagt Bäumken.

Die Stadt habe die Rheinbahn beauftragt, ein entsprechendes Konzept zu erstellen. „Dafür fehlen uns aber Daten, etwa die erwartete Zahl der Gäste.“ Möglich wäre beispielsweise, den Takt der Buslinie 789 zu verdichten oder die Kappeler Straße an eine der Metrobuslinien anzubinden.

Neubausiedlung

Auf der früher landwirtschaftlich genutzten Fläche nahe an der Kreuzung Ickerswarder Straße und Münchener Straße soll eine Neubausiedlung entstehen, die nach dem Willen der Stadt auch an den ÖPNV angeschlossen werden soll. Bisher gibt es nur einige Bushaltestellen in der Umgebung. An dieser Stelle befinde sich die Rheinbahn im Planungsprozess, so Bäumken. Allerdings bleibe die weitere Entwicklung der Siedlung abzuwarten. Bisher sei der Bedarf nicht groß genug, um eine Erweiterung des Nahverkehrsangebotes an dieser Stelle zu rechtfertigen.

Barrierefreier Ausbau

Der barrierefreie Ausbau der Rheinbahn-Haltestellen komme im Düsseldorfer Süden gut voran, betont Tim Bäumken. 75 Prozent der Bussteige und 45 Prozent der Bahnstationen sei bereits rollstuhlgerecht. Momentan konkretisieren sich die Pläne für einen entsprechenden Ausbau zwischen den Haltestellen Opladener Straße und Holthausen.

Auch für den Abschnitt zwischen Holthausen und dem Benrather Bahnhof seien Baumaßnahmen geplant, sie stehen allerdings weiter unten auf der Prioritätenliste der Rheinbahn.

Sonstiges

Vor allem die Busfahrer, so führt Bäumken aus, seien über die neuen Poller erleichtert, die ein Falschparken nahe des Benrather Marktplatzes erschweren. Dort wurden oft Busse durch widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge aufgehalten.

Wünschen aus der Bevölkerung, die Metrobuslinien M1 und M3 bis Hellerhof zu verlängern, erteilte der Rheinbahnvertreter eine Absage, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Man wolle zunächst die langfristige Entwicklung auf der bisherigen Strecke beobachten.