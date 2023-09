Sitzung der BV 9 Politiker diskutieren über Schlosspark-Konzept

Immer wieder erreichen auch unserer Redaktion Beschwerden von Lesern aus Himmelgeist, die verärgert sind über die Verkehrssituation im Stadtteil. Vor allem an den Wochenenden haben viele Ausflügler den Himmelgeister Strand als Ziel. Aber auch in der Woche, wenn sich der Verkehr auf der benachbarten Münchener Straße staut, kann es auf den eher schmalen Straßen im Stadtteil voll werden. Dann versuchen viele Verkehrsteilnehmer, den Stau zu umfahren, in dem sie Himmelgeist queren. Bereits Anfang des Jahres hatten Politiker aus der BV 9 angeregt, an der Himmelgeister Landstraße ab Hausnummer 20 und an der Straße Am Bärenkamp eine Fahrradstraße einzurichten – mit dem Zusatz „Anlieger frei“. Die Stellungnahme der Verwaltung liegt nun vor. Sie wird am Freitag erstmals öffentlich diskutiert.