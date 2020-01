Interview Jörg Gerndt : „Ich ziehe täglich 70 Menschen Zähne“

Gerndt legt in Tansania Wert darauf, Menschen vor Ort zu schulen, damit sie auch nach seiner Abreise den Patienten helfen können. Foto: RP/Gerndt

Benrath Der Benrather Zahnarzt erzählt von seiner ehrenamtlichen Arbeit in Tansania.

Normalerweise betreibt Jörg Gerndt eine Praxis an der Benrather Hauptstraße. Für vier Wochen hat der Arzt seinen Arbeitsplatz jedoch nach Afrika verlegt. Noch bis zum 17. Januar behandelt er dort die Zähne der Menschen – mit den einfachsten Mitteln, wie er per Internettelefon erzählt.

Wie war es für Sie, Weihnachten und Neujahr so weit weg von der Heimat zu verbringen?

Gerndt Es war auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Hier in Kayanga wird Silvester in der Kirche gefeiert, und obwohl die Messe auf Swahili gelesen wird, war es wirklich schön. Der Bischof hat mich sogar den etwa 300 Anwesenden als den Zahnarzt aus Deutschland vorgestellt.

Wie sind sie überhaupt dazu gekommen, fast einen Monat lang in Ostafrika zu arbeiten?

Gerndt Ich wollte schon lange einen Hilfseinsatz im Ausland machen. Meine Mitarbeiterin Elisabeth Futterlieb hat 2018 in Kambodscha ehrenamtlich gearbeitet. Sie hat mir mit so viel Begeisterung davon erzählt, dass ich meine Ferien dafür genutzt habe, den Menschen in Tansania zu helfen.

Wie unterscheidet sich die Arbeit in Tansania von der in Benrath?

Gerndt Das kommt immer darauf an. Zunächst war ich in zwei medizinischen Zentren, die von deutschen Trägern betrieben werden. Da gab es eigentlich alles, was man braucht, einen Röntgenapparat, ein kleines Labor. Ich konnte die Helfer vor Ort zahnärztlich und zahntechnisch schulen. Bei meiner aktuellen Station in Kayanga sieht es dagegen anders aus.

Wie sieht denn der Arbeitsplatz eines Zahnarztes in Kayanga aus?

Gerndt Im Grunde gibt es hier keinen. Wir haben ein paar Tische aus der Kirche in ein benachbartes Haus getragen, auf die legen wir die Patienten. Im Grunde gibt es hier gar nichts. Was ich an Instrumenten nicht aus Deutschland mitgebracht habe, ist schlicht und ergreifend nicht da.

Was können Sie unter diesen Umständen überhaupt leisten?

Gerndt Hauptsächlich Zähne ziehen. Jeden Tag kommen bis zu 70 Menschen zu mir, manchmal müssen mehrere Zähne raus. Die Arbeit hilft den Patienten aber ungemein. Dass ich hier bin, spricht sich herum, und es kommen immer mehr Menschen.

Wie können Sie diesen Andrang bewältigen?

Gerndt Ich habe hier drei Priesterschüler aus der Gemeinde, die mich unterstützen. Der eine macht den Empfang, der andere desinfiziert das Besteck, der dritte assistiert mir. Sie stellen sich super an, es läuft richtig gut. Wir sprechen in einem Mix aus Englisch und Swahili.

Wenn Sie in zwei Wochen zurück nach Deutschland kommen, was nehmen Sie aus Afrika mit?

Gerndt Für mich ist der Einsatz auch eine Reise zu mir selbst. Ich will mich bewusst einer neuen Situation aussetzen. Und ich bereue es nicht, das alles auf mich genommen zu haben – im Gegenteil, ich überlege, es zu wiederholen. Es hilft den Menschen hier wirklich, vor allem, weil ich auch meine Helfer schule. Die können weitermachen, wenn ich weg bin. So ist das Ganze auch nachhaltig sinnvoll.

Woran werden Sie sich besonders erinnern?

Benrather Zahnarzt Jörg Gerndt. Foto: RP/Gerndt

In Kayanga arbeitet Jörg Gerndt mit einfachsten Mitteln. Die Ausrüstung hat der Benrather Zahnarzt aus Deutschland mitgebracht. Foto: RP/Gerndt