Sport für Senioren in Benrath : Gemütlich trainieren und fit bleiben

Benrath Jede Woche treffen sich die Senioren der Leichtathletikgruppe vom VfL Benrath zum gemeinsamen Sport.

BENRATH Sie sind ein bisschen in die Jahre gekommen, die Leichtathleten vom VfL Benrath, die sich immer donnerstags auf der Gymnastikwiese im Stadion an der Karl-Hohmann-Straße treffen und den Spaß an Bewegung keineswegs verloren haben. „Wir lassen es inzwischen ruhiger angehen“, räumt Helga Hafermaß ein. Die 75-jährige Benratherin ist seit Gründung der Leichtathletikabteilung vor rund 40 Jahren eifrig mit von der Partie und erinnert sich gern an die gute, alte Zeit, als Wettkampf-Ehrgeiz die Gruppe prägte. „Ende der 90er zählten wir rund 25 Sportaktive“, berichtet die Vereinsmeisterin von 1982. Geblieben sind bis heute nicht viel mehr als eine Handvoll Unentwegter – und der sportliche Schwerpunkt hat sich vom Dreikampf-Stress längst auf „gemütliche“ Gesunderhaltung reduziert.