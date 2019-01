Benrath: Schloss-Stiftung erhält von der Stadt mehr Befugnisse

Benrath Die vielen Gäste des Neujahrsempfangs der Vereinigung Freunde Schloss und Park Benrath bekamen bereits beim Betreten des Corps de Logis einen Eindruck davon, dass sich im Schloss einiges getan hat. Der Eingangsbereich durch das Lapidarium präsentierte sich im sanierten Zustand.

Wie aus einem Wunschdenken eine Idee erwächst, daraus ein Plan reift, der schließlich in einem konkreten Projekt Gestalt annimmt, beschrieb Bürgermeister und Vorsitzender des Kulturausschusses Friedrich Conzen in einem Dankesbrief die vielfältigen Initiativen der Fördervereine der Stadt. Diesen Dank zitierte Adelheid Klahold in ihrer Begrüßung und leitete ihn somit an alle Mitglieder weiter. Das diesjährige „Neujährchen“ reiht sich in die 2017 begonnene Unterstützung der Erweiterung und Restaurierung der kostbaren Uhrensammlung im Corps de Logis ein. Mit einem gesonderten Spendenaufruf konnte der Verein rund 12.000 Euro zur Verfügung stellen. „Dieser Betrag deckt fast die Hälfte des Kaufpreises der Tisch-Pendeluhr von G. Cornille ab, womit der Kauf wohl in trockenen Tüchern ist“, so Klahold. Bei Cornille handelt es sich um den Düsseldorfer Hofuhrmacher Carl Theodors, und es wird vermutet, dass er das Kunstwerk für Schloss Benrath angefertigt habe.