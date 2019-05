Frühlingsfest : Benrath lädt zum Maimarkt

Benrath Am kommenden Wochenende gibt es viel Programm und Sonderangebote.

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Die Aktionsgemeinschaft Benrath lädt alle Bürger des Stadtteils und Menschen von außerhalb zum inzwischen schon traditionellen Maimarkt ins Benrather Ortszentrum ein. Am Samstag, 11. Mai, und am verkaufsoffenen Sonntag, 12. Mai, wird es rund um die Fußgängerzone und die Kirche St. Cäcilia zahlreiche Aktionen, Veranstaltungen und Sonderangebote geben.