Lockdown im Heimatarchiv : Geschichten aus Benraths Vergangenheit

Wolfgang Sauer ist Leiter des Benrather Heimatarchivs. Er erforscht Familien- und Firmengeschichten aus der Vergangenheit des Stadtteils. Foto: RP/Dominik Schneider

Benrath Das Heimatarchiv recherchiert auch im Lockdown zu verschiedenen Themen aus der Vergangenheit des Stadtteils – und plant, auch die aktuelle Situation zu dokumentieren.

Montags ist die Tür des Benrather Heimatarchivs normaler­weise geöffnet. Dann können Menschen hier vorbeischauen, um sich über die Vergangenheit des Stadtteils zu informieren und die ehrenamtlichen Mitarbeiter um Hilfe bei historischen Recherchen bitten. Seit fast einem Jahr jedoch sind die Räume weitgehend leer. Die Exponate der Ausstellung zum Thema Benrath im Dritten Reich hängen noch an den Wänden und liegen in Schaukästen. Immer montags kommt Wolfgang Sauer, Leiter des Heimatarchivs, zum Blumengießen. Doch obwohl im Archiv, dessen Räume sich direkt im Benrather Rathaus befinden, momentan wenig los ist, sind die ehrenamtlichen Lokalhistoriker in den vergangenen Monaten alles andere als untätig gewesen.

„Die Kommunikation läuft inzwischen fast ausschließlich digital, pro Woche bekommt unser Team drei, vier Anfragen, die für uns fast immer mit einem Rechercheauftrag verbunden sind“, erklärt Archivleiter Sauer. Familienforschung, eine Benrather Firmenhistorie oder sonstige Informationen aus der Vergangenheit des Stadtteils – das Heimatarchiv hilft Schülern, Studenten und Privatpersonen stets kostenlos. Vor kurzem griffen Sauer und seine Mitarbeiter auch dem WDR-Format „Hamzi`ne Frage?“ unter die Arme, als der Sender einen Beitrag zum Melies-Gedenkstein im Schlosspark produzierte.

Einer der fleißigsten Rechercheure des Heimatarchivs ist Rudolf Doll. Er hat während des Lockdowns für eine Frau aus Toronto die Lebensgeschichte ihrer aus Benrath stammenden Vorfahren aufgedeckt, derzeit beschäftigt er sich im Auftrag der Bezirksverwaltungsstelle mit der Frage nach der Herkunft mehrerer Gemälde aus dem Benrather Rathaus, bei denen die Signatur des Künstlers unleserlich ist.

Mit Spannung erwartet Wolfgang Sauer die Wiederaufnahme der Bauarbeiten an der nahe gelegenen Friedhofstraße. Dort wurden im Erdreich die Reste der ehemaligen Benrather Synagoge gefunden, seither ruhen dort die Arbeiten.

Zeitgleich schreitet die Digitalisierung des umfangreichen Archivs voran, es ist jedoch noch ein langer Weg, bis all die Dokumente auf den Computern erfasst sind. Und neben diesen Arbeiten bereitet das Team derzeit auch den bereits 20. Band der Reihe „Benrath historisch“ vor. Unter welchem Thema die nächste Ausgabe stehen wird, will Sauer jedoch noch nicht verraten.

Was Wolfgang Sauer momentan auch beschäftigt, ist die Frage, wie die aktuelle Corona-Situation in die Unterlagen des Archivs aufgenommen werden soll. „Corona ist ein einschneidendes Ereignis, auf jeden Fall müssen wir die Zeit, die wir gerade erleben, für künftige Generationen festhalten – auch auf lokaler Ebene hier in Benrath“, ist sich Sauer sicher.

Mit all diesen Aufgaben hat das zehnköpfige Team genug zu tun. Sauer wünscht sich daher Verstärkung für das Heimatarchiv. „Die meisten unserer Ehrenamtler sind um die 80 Jahre alt“, so Sauer, der früher Lehrer am Schloßgymnasium war und dort ebenfalls das Schularchiv betreut. „Wir sind alle fit und motiviert, hoffen aber, auch jüngere Leute für die Arbeit mit der Lokalgeschichte zu gewinnen.“ Zwei Mitglieder des Archivteams ziehen den Altersschnitt etwas nach unten, dennoch wünscht sich der Leiter eine weitere Verjüngung des Teams. „Wer Interesse hat, sich mit der Geschichte des Düsseldorfer Südens auseinanderzusetzen, der darf sich gern bei mir melden oder auf unserer Internetseite Kontakt aufnehmen“, wirbt Sauer.