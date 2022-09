Fest in der Fußgängerzone : Benrather feiern auf der Prummekirmes einen neuen König

Wegen des Regens kamen am Samstag weniger Besucher zur Kirmes. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Benrath Markus Maibach wurde an einem Schießwagen auf dem Marktplatz in Benrath neuer Bürgerkönig. Rund 20 Aussteller waren in diesem Jahr bei der Prummekirmes dabei.

Als sich am Sonntagnachmittag die Sonne zeigte, waren Besucher und Aussteller auf der Prummekirmes in Benrath zufrieden. „Jetzt wird es doch noch etwas voller“, sagte Kai Liebke. Er bot in der Fußgängerzone Dosenwerfen an. Jenny und Adam, die eigentlich einen Ausflug zum Schloss geplant hatten, blieben kurz an seinem Stand stehen und versuchten ihr Glück im Werfen. „Es ist schön, dass hier am Sonntag etwas los ist“, sagten sie.

Nur einige Meter von dem Stand entfernt drehte sich ein Kinderkarussell, es gab Imbiss- und Handarbeitsstände. Auf dem Marktplatz war eine Bühne aufgebaut. „In diesem Jahr haben wir erstmals einen Schießwagen gemietet“, erklärte Diana Brenneke. Sie ist Mitglied der Schützenbruderschaft St. Cäcilia Benrath und gehört zum Organisationsteam der traditionellen Prummekirmes im Ortskern. Mit dem Luftgewehr zielten am Samstag drei Männer und eine Frau auf den Holzvogel. Das Quartett rang um die Würde des Bürgerkönigs. Neue Majestät wurde schließlich Markus Maibach, der Vanessa Sturm zur Bürgerkönigin machte. Gefeiert wurde das Paar am Sonntag auf dem Marktplatz. Es spielte die „Jürgen Lübbers Band“.