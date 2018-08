Benrath: Sperrungen während der Bierbörse

Benrath : Benrather Bierbörse: Der Aufbau hat begonnen

Benrath Am Wochenende ist in Benrath wieder Bierbörse. Zum 27. Mal können dann hunderte verschiedene Biersorten an den Ständen in der Fußgängerzone und auf der Heubesstraße probiert werden. Auch in diesem Jahr wird es rund 50 Teilnehmer geben, die Essen und Trinken anbieten.

Der Aufbau der ersten Verkaufsstände hat bereits gestern Abend begonnen. Damit der Geschäftsbetrieb in der Fußgängerzone und die Anwohner auf der Heubesstraße so wenig wie möglich gestört werden, werden die Aufbauarbeiten auch heute erst wieder gegen Abend fortgesetzt, das berichtet der Veranstalter. Während der Bierbörse selbst (17.-19. August) wird die Einfahrt der Fußgängerzone an der Benrather Schlossallee gesperrt – die Durchfahrt ist am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr nicht mehr gestattet. Zudem werden einige Hauseingänge und Vorgärten wieder mit Schutzgittern versehen. Wie in der vorigen Jahren wird auch diesmal keine Musik nach 22 Uhr gespielt, um die Lärmbelästigung so gering wie möglich zu halten. Die Veranstalter bemühen sich zudem darum, dass die Besucher das Gelände spätestens bis 23.30 Uhr – also eine halbe Stunde nach Veranstaltungsende – verlassen haben.

Die Benrather Bierböse ist am Freitag und Samstag jeweils von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Sie ist nach Opladen die zweitälteste Bierbörse in ganz Deutschland.

