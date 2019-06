Rossmann in Benrath : Neue Drogerie eröffnet

Rossmann in Benrath

Benrath Seit Montag gibt es nun auch Rossmann in der Fußgängerzone.

Das große Ladenlokal direkt an der Einmündung der Hauptstraße auf den Benrather Marktplatz stand lange leer, seit Montag wird dort wieder verkauft: Die Filiale der Drogeriekette Rossmann eröffnete. „Benrath hat uns gut aufgenommen“, sagt Filialleiterin Janina Pauly und blickt zufrieden in die Gänge, wo die Kunden vor den gefüllten Regalen stehen.

Um die neue Eröffnung zu feiern, gibt es bei Rossmann noch bis Freitag zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Außerdem sollen zahlreiche Aktionen Kunden anlocken: So gibt es Dienstag und Mittwoch fünf kostenlose Sofortbilder an der Fotostation. Freitag und Samstag können sich die Kunden in fünf Minuten Schminken und die Nägel machen lassen.