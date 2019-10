Imbiss in Benrath : Ein Imbiss auf der Baustelle

Imbissbesitzer Nesco Kurtic hat seinen Imbiss an der Baustelle des Mühlenquartiers aufgestellt. In den Ferien bekommt er Hilfe von seinem Sohn Halid (12). Foto: Anne Orthen (ort)

Benrath Nesco Kurtic versorgt die Bauarbeiter des Mühlenquartiers. Wie es danach weiter geht, weiß er nicht.

„Currywurst, Pommes, Döner, Falafel“, zählt Nesco Kurtic auf. Der gebürtige Jugoslawe wurde vom Bauherrn beauftragt, seinen Imbiss für die Dauer der Arbeiten in Benrath aufzustellen. Zwar essen ab und an auch Schüler des nahe gelegenen Albrecht-Dürer-Berufskollegs bei ihm, der Großteil seiner Kundschaft kommt jedoch von der Mühlenquartier-Baustelle. „Am Besten verkauft sich unser Burger, handgemacht, 250 Gramm Fleisch“, sagt der 47-jährige Düsseldorfer. Rindfleisch, wohlgemerkt, denn der Koch isst selbst kein Schwein. „Ich möchte nicht verkaufen, was ich nicht selbst probiert habe“, so Kurtic.