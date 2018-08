Benrath: Markierungen sollen Tunnel entschärfen

In Bad Zwischnahn gibt es Unterführungen, in denen auf dem Boden Richtungspfeile und Mittellinien aufgemalt worden sind. Foto: Ernst Welski

Benrath Die Stadt hat das Radfahren in der Unterführung an der Paulsmühlensstraße vor einem Monat freigegeben. Grünen-Politiker Ernst Welski hat aus dem Urlaub eine Idee mitgebracht, die das Miteinander aller Nutzer verbessern könnte.

Die Unterführung, die den Benrather Osten mit dem Dörfchen verbindet, ist gut frequentiert. Und seitdem Mitte Juli die Stadt die Schilder an beiden Zugängen angebracht hat, die darauf hinweisen, dass Radfahrer nun nicht mehr absteigen müssen, ist noch mehr Vorsicht geboten. Früher, als es galt, sein Fahrrad durch den engen Tunnel zu schieben, kostete die Missachtung 60 Euro, wenn man sich erwischen ließ. Die Freigabe für den Radverkehr, die die Grünen mit einer Anfrage an die Verwaltung ermöglicht hatten, läuft aber nicht nur problemlos. Zudem hat die Stadt es versäumt, die Zuwegung von der Paulsmühlenstraße großzügiger zu gestalten. Der Weg wird durch zwei Geländer recht eng eingegrenzt. Ein Begegnungsverkehr von Rollstuhl- und Radfahrer hat es schon schwer.

Auch Leser von RP Online sind wenig glücklich mit der neuen Regelung: „Wenn man die (rasenden) Fahrer höflich bittet, langsamer zu fahren, gar abzusteigen, bekommt man teilweise Sachen hinterher gerufen, da würde man diese Menschen am liebsten vom Rad ziehen“, heißt es in einem Kommentar zu unserem Bericht zur Tunnelöffnung. In dem Artikel hatte Ernst Welski, der für die Grünen in der Bezirksvertretung 9 sitzt, angemahnt, dass alle Tunnel-Nutzer aufeinander Rücksicht nehmen sollten.