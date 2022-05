Gefährliche Kreuzung in Düsseldorf-Benrath :  Jetzt gilt Tempo 30 in der Unterführung

Jetzt gilt Tempo 30 in der Unterführung

Gefährliche Kreuzung in Düsseldorf-Benrath

Fahrzeuge, die aus der Tiefe der Unterführung an der Bamberger Straße kommen, werden von anderen Verkehrsteilnehmern erst spät gesehen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Seit Dezember ist die Unterführung Bamberger Straße in Düsseldorf-Benrath für den Verkehr freigegeben. Seitdem gibt es viele Beschwerden. Es hat bereits einen Vor-Ort-Termin von Stadt und Polizei gegeben.

Seit Dezember ist die wohl tiefste Unterführung in Düsseldorf , die auf der Bamberger Straße liegt, für den Verkehr freigegeben. An ihrer tiefsten Stelle befindet sie sich 8,50 Meter unter Straßenniveau. Damit sie nicht voll Wasser läuft, gibt es sogar eine Pumpe. Vor dem Ausbau waren zwischen Fahrbahn und Eisenbahnbrücke die üblichen 3,50 Meter Platz.

Doch auch wenn dadurch die wirtschaftliche Zukunft des Traditionsbetriebes mit einer Millionen-Investition gesichert wurde, ist nicht alles Gold, was glänzt. Auf Anfrage teilte das Amt für Verkehrsmanagement jetzt mit, dass seit Fertigstellung des Bauprojektes einige Anfragen und Beschwerden aus der Bürgerschaft das Amt erreicht hätten, „die sich auf schlechte Sichtbeziehungen und überhöhte Geschwindigkeiten bezogen.“

Daraufhin, so die Stadt, habe es einen Ortstermin mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Polizei gegeben. Infolgedessen wurde jetzt die Situation durch eine Ausdehnung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer über die Kreuzung hinaus angepasst. Zusätzlich sollen dort zeitnah Fahrbahnpiktogramme ergänzt werden. Dies soll zu einer generellen Geschwindigkeitsreduzierung der Fahrzeuge führen, die aus Richtung der Unterführung auf die Kreuzung fahren.

Zudem seien Vorschläge und Anregungen aus den Beschwerden der Bürger daraufhin geprüft worden, ob sie umsetzbar seien, so die Stadt. Eine Ausführung des Stahlgeländers zum Beispiel als Glasgeländer ist dort nicht möglich. Auch eine Änderung der Vorfahrtsregelung sei nicht machbar: Die Unterführung werde von Schwertransporten befahren, die bei einem erforderlichen Halt an der Kreuzung nicht oder nur erschwert wieder an der Steigung anfahren könnten.