Jugend- und Kulturhaus feierte 2023 drei Jubiläen Haus Spilles sucht ehemalige Mitglieder des Initiavkreises

Es ist erst wenige Wochen her, dass in der Benrather Jugendfreizeiteinrichtung Haus Spilles ein denkwürdiges Triple-Jubiläum gefeiert wurde. Zwei Tage wurde an der Benrather Schlossallee gefeiert: der 50-jährige Geburtstag des Trägervereins Initiativkreis „Jugend in Benrath“ (IK), das 40-jährige Bestehen von Haus Spilles als Jugend- und Kulturzentrum und schließlich die seit 30 Jahren dort erfolgreich praktizierte Selbstverwaltung. Dabei ist dann auch der Gedanke einer umfassenden Aufarbeitung der Entwicklung emanzipatorischer Jugendarbeit entstanden.