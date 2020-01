Vereine : Heimatgemeinschaft verbindet Menschen

Im Benrather Rathaus kamen Vereinsmitglieder und Gäste zum Neujahrsempfang zusammen. Ehrenurkunden gab es für langjähriges Engagement. Die Mitglieder wünschen sich einen Austausch mit jungen Menschen.

Was passiert mit dem Heimatgefühl in einer Zeit, in der die Welt durch Globalisierung und World-Wide-Web immer kleiner wird? Bernhard von Kries, Präsident der Aktionsgemeinschaft Düsseldorfer Heimat- und Bürgervereine, stellte in seinem Grußwort unter herzlichem Applaus fest: „Die Heimatvereine wurden zu Zeiten der Not gegründet, und nur mit funktionierender Gemeinschaft kann Gesellschaft funktionieren.“ Nicht die sozialen Netzwerke, oft mit Spott und Häme, seien maßgeblich, sondern Menschen, die sich in Politik und Vereinen engagierten. Diejenigen, die gestern ihre Ehrenurkunde vom Bernd Fugelsang in Empfang nahmen, blicken auf 30, 40 und mehr als 50 Jahren Zugehörigkeit zurück. Manfred Korte engagiert sich seit mehr als 50 Jahren. „Wir waren 1969 neu zugezogen und wollten heimatlich werden“, erklärte der einstige Hagener, der in Benrath - auch dank der Heimatgemeinschaft - tiefe Wurzeln geschlagen hat. „Mit dem Jazz haben wir einen guten Anfang gemacht, jüngere Leute anzusprechen“ sagte der 83-Jährige zum Thema Nachwuchs. Er könne sich auch gut ein Treffen und Gespräche mit jungen Leuten von Fridays for Future vorstellen. „Es leben immer mehr Menschen alleine. Der Heimatverein ist wichtig, weil er zur Verbundenheit im Stadtteil beiträgt, “ betonte Sandra Ludes. Die 35-Jährige vertrat gestern das Zentrum plus Benrath der Diakonie Düsseldorf.