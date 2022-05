Frühlingsfest : Benrath feiert den Mai-Markt

Düsseldorf In der Fußgängerzone stellen am Wochenende lokale Händler ihre Produkte aus. Außerdem gibt es eine Tombola, Tanz und ein Kinderkarussell.

Am kommenden Wochenende wird in der Benrather Fußgängerzone der Mai-Markt gefeiert. Am Samstag ist der Markt von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag ab 11; von 13 bis 18 Uhr sind auch die Geschäfte im Dorf offen. Der Händlerzusammenschluss Aktionsgemeinschaft Benrath (AGB) hat bei der Bestückung der Aussteller bewusst auf lokale Unternehmen gesetzt, berichtet die AGB-Vorsitzende Melina Schwanke: Auf dem Markt stellen fast ausschließlich Händler aus Düsseldorf und der Umgebung aus, die vor allem selbstgefertigte Waren und Dekoartikel im Angebot haben.