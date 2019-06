Benrath : Kinderfest füllt die Fußgängerzone

Benrath Beim Kinderfest der Aktionsgemeinschaft Benrath gab es viele kostenlose Spielangebote.

Malen, basteln, hüpfen, singen: alles Dinge, die Kinderherzen höherschlagen lasse – und den Kleinen am vergangenen Sonntag, beim 29. Kinderfest der Aktionsgemeinschaft Benrath (AGB), in Hülle und Fülle geboten wurde. Von 11 bis 17 Uhr gab es rund 30 Stände von Vereinen und Händlern in der Fußgängerzone. Am Stand der AGB konnte man für eine Spende die Stempelkarte erwerben, auf der alle Spiele verzeichnet waren. Wer alle Stempel gesammelt hat, bekam einen Preis.