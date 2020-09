Nach drei trockenen Sommern : Baumfällungen im Süden nötig

Die Rußrindenkrankheit breitet sich in trockenen und heißen Sommern besonders schnell aus. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Süd Hitze und Trockenheit haben die Ausbreitung von Krankheiten beschleunigt. 27 Bäume müssen in Straßen und Parks des Düsseldorfer Südens gefällt werden. Der größte davon ist eine Buche mit einem Stammumfang von vier Metern auf dem Gelände von Schloss Mickeln.

27, teils sehr große Bäume im Düsseldorfer Süden müssen weg. Das ist die traurige Bilanz, die das Gartenamt bekanntgab. Mitarbeiter der Behörde untersuchen regelmäßig die Bäume in Parks, Anlagen und entlang von Straßen auf Anzeichen von Krankheiten, die die Standsicherheit gefährden könnten. Ist dies der Fall, bleibt meist nur die Fällung.

Das Gartenamt hat speziell geschulte Mitarbeiter, die Straßen- und Anlagenbäume nach Symptomen absuchen. Im fortgeschrittenen Stadium fehlt es dem Baum an Nährstoffen, Holz und Wurzelwerk können brüchig werden. Das gefährdet im schlimmsten Fall die Menschen, die sich in der Nähe aufhalten. Daher werden sämtliche Bäume, deren Standsicherheit nicht gewährleistet ist, vorsorglich entfernt. Dies dient auch dazu, die Ausbreitung von Baumkrankheiten zu verlangsamen.

Sieben Anlagen- und zwanzig Straßenbäume stehen in der aktuellen Fällsaison auf der Liste des Gartenamtes für die südlichen Stadtteile. Der Größte davon ist eine Buche im Park von Schloss Mickeln in Himmelgeist mit einem Stammumfang von rund vier Metern. Der Baum ist vom sogenannten Riesensporling befallen. Besonders stark betroffen ist die Meliesallee am Benrather Schlosspark, hier müssen vier benachbarte Ahornbäume gefällt werden.