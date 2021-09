Bauarbeiten in Benrath : Unterführung an der Bamberger Straße fast fertig

Die tiefer gelegte Fahrbahn der Bamberger Straße wurde bereits dem ersten Härtetest unterzogen, auch der Fußweg ist fast fertig. Foto: RP/Dominik Schneider

Benrath Im September soll die Straße für den Auto-, Fuß- und Radverkehr freigegeben werden. Dann werden auch erst die endgültigen Kosten des Großprojekts bekannt werden, sie dürften mehr als 16 Millionen Euro betragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Zeitweise stehen noch Baustellen-Baken vor dem Fuß- und Radweg zu beiden Seiten der neuen Bamberger Straße, teils wirkt es, als sei die Strecke bereits freigegeben: So oder so, das Mammutprojekt, eines der größten aktuellen Straßenbauvorhaben im Düsseldorfer Süden, nimmt Form an. Im Juli ist der erste Schwertransporter testweise durch die Strecke gefahren, und auch wenn noch Arbeiter rund um die Anlage beschäftigt sind, ist zu erwarten, dass der Verkehr bald wieder ungehindert zwischen Bayreuther- und Süllenstraße fließen kann. Und immer wieder drücken sich bereits Fußgänger und Radfahrer an der Absperrung vorbei, um eine Abkürzung über die Bahntrasse zu nehmen.

Grund für das Großprojekt ist die Firma Konecranes, die seit Jahren ihre Schwertransporte über die Schienen an der Bamberger Straße abwickelt. In der Nacht, während einer Betriebspause der Bahn, wurden hier Teile von Hafenkränen über die Gleise gebracht und in den Reisholzer Hafen gefahren, von wo aus sie in alle Welt verschifft wurden. Dies wird jedoch bald nicht mehr möglich sein – Grund ist der Schnellzug RRX, der auf dieser Strecke verkehren wird und keine entsprechenden Betriebspausen mehr möglich macht.

Um das Unternehmen – und auch andere Industrie im Benrather Norden – nicht vom Hafen abzuschneiden, wurde beschlossen, die Bamberger Straße auf einer Länge von rund 80 Metern tiefer zu legen, um so eine Durchfahrt der Schwertransporter unter der Bahntrasse zu ermöglichen. Gebaut wurde, während oben die Bahn fuhr – entsprechend aufwändig ist das Projekt, und entsprechend hoch sind die Kosten, die Stadt und Konecranes zwischen sich aufteilen – rund acht Millionen waren eingeplant, der Endpreis ist mehr als doppelt so hoch, die genaue Summe kann erst nach Abschluss der Arbeiten genannt werden.