Badmionton für Jugendliche bei der TSG Ein neues Sportangebot im Süden

„Im Doppel spiele ich am liebsten“, offenbart Joshua. Lange Bälle haben ihm anfangs Probleme bereitet. „Dazu benötigt man viel Kraft“, erklärt der Zwölfjährige. Mit der richtigen Technik gehe es aber, behauptet der Hobbykoch, der daheim am Herd bevorzugt das süditalienische Nudelgericht Pasta Puttanesca zubereitet. Neben Politik ist Sport in der Schule sein Lieblingsfach, obwohl sich Joshua eher als „mittelmäßig“ sportlichen Typ bezeichnet. Schwimmen und Fahrradfahren gehören ebenfalls zum persönlichen Fitness-Programm.